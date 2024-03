Daniel Alves está em liberdade provisória - AFP

Publicado 26/03/2024 17:32 | Atualizado 26/03/2024 17:33

deixar a prisão na última segunda-feira (24) com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, Daniel Alves pode aguardar o julgamento dos recursos em liberdade por cerca de um ano. A tendência é que a sentença final do processo por violência sexual contra o ex-lateral da seleção brasileira, condenado a quatro anos e meio de prisão em primeira instância, só seja definida no início de 2025. Espanha - ApósA tendência é quecontra o ex-lateral da seleção brasileira, condenado a quatro anos e meio de prisão em primeira instância,

Até lá, o caso de Daniel Alves deverá passar pelo Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Como ele já cumpriu 14 dos 54 meses de prisão determinados na pena inicial, e como a lei espanhola não permite que a prisão preventiva ultrapasse metade da pena condenatória, a tendência é que a decisão final seja conhecida em no máximo 13 meses.

Vale lembrar que, caso a condenação de Daniel seja mantida, o período em liberdade provisória não será abatido na pena. Enquanto a sentença não for transitada em julgado, e enquanto não houver alteração nos critérios do tribunal, o ex-jogador continuará com o benefício de responder em liberdade.

Além da fiança, Daniel Alves precisou entregar seus passaportes à Justiça espanhola e terá que se apresentar semanalmente em juízo. Normalmente, isso acontecerá às sextas, com exceção dos feriados. Nesta semana, por conta da Páscoa, ele se apresentará na quinta (28).