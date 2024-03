Carlos Sainz, piloto da Ferrari - SIMON WOHLFAHRT / AFP

Publicado 26/03/2024 16:31

Rio - Em busca de um substituto para Lewis Hamilton em 2025, a Mercedes avalia as opções no mercado. O nome de Carlos Sainz, da Ferrari, ganhou força nos bastidores da equipe alemã e parece ser o preferido de Toto Wolff, que chegou a encontrar com o pai do piloto há duas semanas na Arábia Saudita. O espanhol deixará a escuderia italiana no fim deste ano justamente para a chegada do heptacampeão.

"Os (pilotos) que estão disponíveis ou que podem ser interessantes para nós, todos têm argumentos a seu favor. Sejam os muito jovens, sejam os muito maduros nos melhores anos ou Carlos (Sainz). É uma escolha difícil porque não há critérios claros para um e tudo aponta para o outro. Eu só quero dar um passo atrás e apenas monitorar a situação", disse o chefe da equipe alemã.

Lewis Hamilton decidiu deixar a Mercedes após 11 temporadas. O heptacampeão acertou com a Ferrari para 2025. A equipe italiana não renovou o contrato com Carlos Sainz, que ficará livre no mercado. O espanhol deseja permanecer na Fórmula 1 e é bem avaliado internamente por todas as equipes que necessitam de um piloto para o próximo ano.

Apesar da busca por um substituto para Hamilton, a Mercedes não tem pressa. Sainz tem feito um bom início de temporada com a Ferrari. O piloto espanhol ficou em terceiro lugar no Bahrein e venceu a etapa da Austrália. Ele não disputou a prova na Arábia Saudita pois precisou passar por uma cirurgia de emergência no apêndice. Ainda em recuperação, surpreendeu no Circuito de Melbourne, no domingo (24).

"Eu continuo desempregado no ano que vem. Então, acho que isso (vitória na Arábia Saudita) vai ajudar. Mas acho que todo mundo sabe mais ou menos do que sou capaz de fazer. Eu corro por mim mesmo, para provar a mim que posso vencer sempre que tiver um carro competitivo e que houver uma oportunidade. Não corro para provar para os chefes de equipe ou outras pessoas o meu valor", afirmou Sainz.