Arturo Vidal em ação pelo Colo-Colo - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 26/03/2024 13:24

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Arturo Vidal, de 36 anos, analisou o grupo A da Libertadores. Atualmente no Colo-Colo, o chileno afirmou que a chave tem os melhores clubes de seus países. Atual campeão da Libertadores, o Fluminense é um dos integrantes.

"Temos um grupo muito equilibrado, com o melhor de cada país. Temos o Alianza Lima, que é o melhor do Peru, o Cerro, que é o melhor do Paraguai, e o atual campeão da Libertadores", afirmou a emissora chilena "TVN".

Após defender o Athletico-PR no segundo semestre do ano passado, Vidal retornou ao futebol chileno para defender o Colo-Colo. O veterano teve passagens por clubes importantes da Europa como Barcelona, Juventus, Inter de Milão e Bayern.

O Fluminense estreia da Libertadores no próximo dia 3 contra o Alianza Lima, no Peru. Já o Colo-Colo encara o Cerro Porteño, no mesmo dia, em Santiago.