Sebastián Sosa, goleiro do Vélez, é acusado de estuprar uma jornalista, de 24 anos, na Argentina - Reprodução

Sebastián Sosa, goleiro do Vélez, é acusado de estuprar uma jornalista, de 24 anos, na ArgentinaReprodução

Publicado 26/03/2024 12:23 | Atualizado 26/03/2024 12:24

Rio - O julgamento de quatro jogadores do Velez Sarsfield, da Argentina, acusados de estuprar uma jornalista de 24 anos, em Tucumán, começou nesta terça-feira (26). José Ignacio Florentín, Sebastián Sosa, Braian Cufré e Abiel Osorio foram indiciados por violentar a mulher na noite de 3 de março, em um hotel.

"Eles não apenas tiraram minha dignidade e minha sexualidade, tiraram minha carreira, os sonhos, a felicidade, o sorriso e, acima de tudo, a vontade de viver. Mas, continuo viva e mais forte do que nunca e, por isso, vou denunciar, para que seja feita justiça", disse a jornalista.

José Ignacio Florentín e Braian Cufré admitiram que houve uma relação consensual com a mulher, na noite do dia 3 de março, no hotel em Tucumán. Já Abiel Osorio disse que não se sentiu à vontade de relações e que houve apenas uma troca de carinhos. Sebastián Sosa, por sua vez, nega a participação.

Sebastián Sosa está em liberdade condicional, enquanto José Ignacio Florentín, Braian Cufré e Abiel Osorio estão em prisão domiciliar em Tucumán. O Velez Sarsfield suspendeu os contratos dos jogadores após os promotores iniciarem as investigações sobre o caso.