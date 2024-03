Vini Jr - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/03/2024 08:43 | Atualizado 26/03/2024 08:46

Espanha - O atacante Vini Jr, de 23 anos, será o capitão da seleção brasileira, nesta terça-feira, em amistoso contra a Espanha, em Madri. A decisão aconteceu porque a CBF entende que o jovem é o protagonista indiscutível da partida que tem como símbolo a lutar contra o racismo.

Com isso, Vini Jr irá substituir Danilo, que foi o capitão do Brasil na partida contra a Inglaterra, no último sábado, em Wembley. Será a primeira vez que o atacante. exercerá o posto de capitão da Seleção. Na última segunda, o jovem desabafou sobre sua luta contra as inúmeras manifestações racistas que vem sofrendo no futebol espanhol nas últimas temporadas.



"É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia vai aumentando. É muito triste, mas não só eu, mas todos os negros que sofrem no dia a dia o racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo", disse Vini Jr em coletiva.



O amistoso entre Brasil e Espanha foi agendado em junho do ano passado em mais uma tentativa de se combater o racismo no futebol. Destaque do Real Madrid, Vini Jr, de 23 anos, foi vítima de hostilidades de cunho racista, por diversas torcidas adversárias. Após a postura mais incisiva do brasileiro, alguns suspeitos chegaram a ser detidos e proibidos de comparecer a jogos de futebol na Espanha.