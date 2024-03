Dorival Júnior - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 26/03/2024 10:40 | Atualizado 26/03/2024 10:48

Rio - A seleção brasileira não terá novidades contra a Espanha. O técnico Dorival Junior vai repetir o time que venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, em Londres, no último sábado. O Brasil enfrenta a seleção espanhola nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.

No último treino antes do amistoso, o técnico Dorival Junior deu a entender que poderia poupar alguns jogadores por conta do desgaste. Após os testes nesta manhã, o treinador comunicou o time que vai a campo, em reunião antes do almoço.

Dessa forma, a seleção brasileira vai a campo contra a Espanha escalada com: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.