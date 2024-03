Lucas Piton - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 26/03/2024 11:19

Rio - Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco ganhou cerca de 20 dias de trabalho. Em conjunto com o Departamento de Saúde e Performance, o objetivo inicial da comissão técnica de Ramón Díaz é recuperar alguns jogadores fisicamente, de acordo com o "ge".

Jogadores como Lucas Piton, Paulo Henrique, Zé Gabriel e Rossi, que relataram problemas físicos durante o Carioca, recebem uma atenção especial do Departamento de Saúde e Performance. Nenhum deles sofreu com lesões, mas o objetivo é recuperá-los fisicamente para o Brasileirão.

Já Galdames, por sua vez, ganhou "férias". O jogador foi entregue ao departamento para fazer um trabalho de fortalecimento muscular e de tempo para descansar. O meia chegou de uma temporada em andamento na Europa e, por isso, não teve férias, diferentemente do restante do elenco.

Além deles, o atacante Adson também faz um trabalho de fortalecimento extra, mas segue treinando com o elenco em campo normalmente. Já o centroavante Vegetti, por sua vez, está recuperado da lesão sofrida na costela durante a pré-temporada, no Uruguai, e não sofre mais com dores na região.