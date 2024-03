Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, receberá o amistoso entre Brasil e Espanha - AFP

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, receberá o amistoso entre Brasil e EspanhaAFP

Publicado 26/03/2024 12:49

Espanha - O Brasil fará seu segundo amistoso na Data Fifa nesta terça-feira (26), quando irá até o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar a seleção da Espanha. Entretanto, diferentemente do jogo contra a Inglaterra, no último sábado (23) , a partida não contará com a presença do VAR.