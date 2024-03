Vini Jr se emocionou em coletiva antes de Brasil x Espanha - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/03/2024 13:46

Paraguai - Ídolo da seleção do Paraguai, o ex-goleiro José Luis Chilavert, de 58 anos, publicou um comentário homofóbico sobre Vini Jr. O ex-atleta criticou postura do brasileiro na entrevista coletiva concedida pelo jogador na última segunda-feira (26) , e proferiu comentários preconceituosos sobre o atleta da Seleção nas redes sociais.

"Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Que não seja vi***, o futebol é para homens", publicou Chilavert.

Esta não é a primeira vez que o ex-goleiro publica mensagens homofóbicas nas redes sociais. Em 2018, Chilavert exigiu a expulsão do embaixador britânico no Paraguai, Matthew Hedges, com ofensas relacionadas à sexualidade do diplomata, que é assumidamente gay.

"Que não venha ao Paraguai querer vender que sua sexualidade é normal quando é anormal, e que não se meta nos problemas internos do Paraguai", afirmou Chilavert, naquela ocasião.

Apesar das inúmeras críticas e comentários preconceituosos contra ele, Vini Jr será o capitão da Seleção no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira (26), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.