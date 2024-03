Alyson em ação durante jogo do Boavista - Divulgação/Boavista

Alyson em ação durante jogo do BoavistaDivulgação/Boavista

Publicado 26/03/2024 15:45

Rio - Alyson acredita que o Boavista não terá vida fácil contra o Botafogo na decisão da Taça Rio. O lateral-esquerdo projetou uma final "muito difícil" e pregou respeito ao Glorioso.

O Verdão garantiu vaga na decisão ao levar a melhor sobre a Portuguesa nas semifinais. Após o empate em 1 a 1 na ida, a equipe de Saquarema venceu a Lusa na volta por 3 a 2.

"Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos sair com o resultado positivo e com a conquista da vaga na Série D de 2025, que era o nosso maior objetivo no carioca. Sabemos que contra o Botafogo será um confronto muito difícil. A qualidade deles é indiscutível. Mas estamos trabalhando forte para fazermos dois bons jogos", contou Alyson.

Reforço do Boavista para a temporada 2024, o lateral vive a primeira experiência no futebol do Rio de Janeiro. Alyson, de 27 anos, soma passagens por clubes como Sampaio Corrêa-MA, ABC, Ceará, Água Santa, Juventude e Botafogo-PB.



"Tem sido uma experiência muito boa. Vim em busca de um objetivo que era a conquista da vaga na Série D e pude ajudar o clube a conquistar isso. Fizemos um bom campeonato e se Deus quiser vamos ganhar essa final. O que para mim seria a conquista de mais um título muito importante para minha carreira", concluiu.

A primeira partida entre Boavista e Botafogo acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

Já a volta está marcada para o próximo domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos.