Saquarema - A Portuguesa denunciou a ação PM após a derrota para o Boavista, neste sábado, 16. Logo após o apito final, houve confusão, e a polícia, segundo o clube, jogou gás de pimenta na delegação da Portuguesa.

"É uma pena que aconteceu no pós jogo em Bacaxá. Policial jogando GÁS de PIMENTA no presidente da Associação Atlética Portuguesa e apontando arma para os atletas do clube. Uma pena! Uma pena!", escreveu a Portuguesa, nas redes sociais.

Por causa do gás de pimenta, um jogador passou mal, e ambulância entrou em campo para ajudar no atendimento. Veja no vídeo abaixo:

Um pouco das consequências do ABSURDO pós jogo no Elcyr Resende, em Saquarema. Jogador caído sob efeito do gás de pimenta.



— Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) March 17, 2024

Em outra imagem, é possível ver o vice-presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, passando mal. Confira abaixo:

Olha o estado do vice-presidente Marcelo Barros após a Polícia Militar jogar spray de pimenta na delegação da Portuguesa, incluindo os jogadores.



Um dirigente, com mais de 14 anos à frente do futebol do clube, jamais passou por isso!



— Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) March 17, 2024

Em nota divulgada na manhã deste domingo, um dia após a partida, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), em nota, se posicionou e falou em utilização de "meios necessários" para conter aglomeração da delegação da Lusa.



"Após a partida entre Boavista e Portuguesa, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, ocorreu uma confusão. Com a derrota de um dos times, houve uma discussão entre membros do staff e jogadores que questionavam a atuação da arbitragem. Os policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) precisaram escoltar a comissão de arbitragem até o vestiário. Em seguida, policiais do BEPE e do 25ºBPM precisaram intervir em uma grande aglomeração na lateral do gramado. Foi utilizado os meios necessários para controlar e estabilizar a situação. Os policiais escoltaram os ônibus dos torcedores e de equipes de um dos clubes. Uma van também foi escoltada até a 124ªDP."

A partida terminou com vitória do Boavista sobre a Portuguesa por 3 a 2. Com o resultado, o time de Saquarema avançou à decisão da Taça Rio. O Verdão enfrentará o vencedor do confronto entre Botafogo e Sampaio Corrêa.