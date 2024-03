Vini Jr foi capitão do Brasil no jogo contra a Espanha - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/03/2024 18:25

Espanha - O amistoso entre Brasil e Espanha, disputado nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, conta com fiscalização da organização FARE Network para possíveis atos racistas. A entidade atua há mais de 20 anos contra o racismo na Europa.

A temática que envolve todo o amistoso é a luta antirracista. A partida tem como lema "uma só pele" e foi marcada por conta dos inúmeros ataques racistas sofridos pelo brasileiro Vini Jr na Espanha.

Segundo a CBF, os agentes da FARE Network estarão disponíveis antes, durante e depois da partida no Santiago Bernabéu e avaliarão possíveis cantos, faixas ou símbolos discriminatórios. Caso aconteçam atos racistas, há um procedimento de três etapas que permite aos árbitros:

1) Interromper o jogo, seguido de um anúncio do estádio para que parem as ofensas;

2) suspender o jogo, enviando os jogadores aos vestiários, seguindo de um anúncio do estádio com a necessária explicação e pedido de que as ofensas cessem;

3) abandonar o jogo, seguido de um anúncio do estádio com a necessária explicação e pedido de saída do estádio

Em reunião com a CBF, a organização chegou à conclusão de que dificilmente acontecerão manifestações racistas. Isso se deve ao grande número de famílias presentes no Santiago Bernabéu.

Após a reunião, a FARE Network enviou um documento com orientações à comissão técnica e aos jogadores, de forma a auxiliá-los na observação, identificação e reporte imediato dos atos racistas.