Jhon Arias é um dos principais destaques do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Jhon Arias é um dos principais destaques do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/03/2024 18:31

Destaque do Fluminense no título da Recopa Sul-Americana sobre a LDU, o colombiano Jhon Arias marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção nesta terça-feira (26). Ele foi o responsável por ampliar a vantagem sobre a Romênia para 2 a 0 ainda na primeira etapa. No fim, Asprilla fez o terceiro, e Hagi e Florin descontaram para fechar o placar.

Leia mais: Arias assume protagonismo e se firma como ídolo do Fluminense

Jhon Arias foi convocado pela primeira vez em 2022 e, desde então, ainda não havia marcado pela seleção. Em dois anos, entrou em campo 12 vezes e deu duas assistências. Agora, no 13º jogo, manda a bola para as redes.

Além de se destacar na Colômbia e receber elogios dos torcedores locais, Jhon Arias recebe carinho constante dos tricolores. Ele foi um dos principais jogadores do Fluminense em 2023, no título inédito da Libertadores da América, e, neste ano, marcou os dois gols do time carioca no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, diante da LDU.

Mesmo com 26 anos, o colombiano chama a atenção de alguns times da Europa e já recebeu sondagens para deixar o Flu. Sporting, de Portugal, Krasnodar, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia, foram equipes que buscaram informações sobre o atleta.

A diretoria do Fluminense deu um aumento salarial para Jhon Arias neste ano e busca renovar contrato com o meia. O vínculo atual termina no fim de 2026.