24/03/2024

Rio - Após Manoel, que retornou nas semifinais do Carioca contra o Flamengo, após quase um ano sem atuar, o Fluminense poderá ter a volta de um velho conhecido nas próximas partidas. Lucas Calegari, de 22 anos, está vivendo a fase final da recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito. O jovem vive a expectativa de fazer parte do grupo tricolor na próxima temporada e a semana que vem pode ser decisiva.

O Fluminense tem até a próxima sexta-feira para entregar sua lista de inscritos para a fase de grupos da Libertadores. Como está em fase final de recuperação, Calegari deverá ter condições de voltar a atuar já em abril. Caso seja inscrito, o jovem pode lutar por um espaço atuando na lateral-direita ou no meio-campo, porém, se estiver fora, provavelmente será negociado.

Calegari deixou o Fluminense no começo de 2023, emprestado ao Los Angeles Galaxy. Após se destacar pela equipe norte-americana, o jovem sofreu a grave lesão, que impediu que a possibilidade de um negócio em definitivo envolvendo as partes. Nos Estados Unidos, o jogador atuou ao lado de Douglas Costa, que atualmente é seu companheiro de equipe.

Formado em Xerém, Calegari se profissionalizou em 2020 e naquele ano viveu sua melhor temporada do Fluminense, sendo titular na disputa do Brasileiro. Em 2021 alternou titularidade e reserva com Samuel Xavier. Titular no título do Carioca de 2022, Calegari perdeu espaço com a chegada de Fernando Diniz, que promoveu a titularidade absoluta de Samuel, e acabou sendo emprestado ao LA Galaxy. O contrato do jovem com o Flu vai até o fim de 2025.