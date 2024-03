Yago é destaque do Nova Iguaçu neste início de temporada - Vitor Melo / Nova Iguaçu

Publicado 22/03/2024 18:41

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, o meia Yago, que está emprestado pelo Fluminense, ainda não definiu qual será seu destino após o fim do Estadual. Pai e empresário do atleta, o ex-jogador Iranildo não descarta um retorno ao Tricolor, mas ressaltou que o filho quer jogar.

"Mais oportunidade aqui (no Fluminense). Ia aprender com os caras experientes. Mas só volta se for para jogar. Para voltar, para ser o que ele passou, eu prefiro procurar outro clube. Ir para fora… Eu como pai, como tudo, prefiro isso. Só volta se for para jogar. Ele aprendeu a jogar em dois meses?", declarou Iranildo ao podcast "Mundo GV".

Yago está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, quando o clube encerra sua participação na Série D do Brasileirão. No entanto, o Fluminense pode solicitar seu retorno a qualquer momento.

Mesmo se voltar ao Fluminense, a situação de Yago ainda tem outra questão: o vínculo do jogador com o Tricolor vai apenas até o fim de 2024. Com isso, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho.