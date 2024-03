Fluminense venceu a LDU e ficou com o título da Recopa - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 22/03/2024 15:07

Rio - A Conmebol decidiu multar o Fluminense em R$ 473 mil (95 mil dólares) por ocorridos no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, no dia 29 de fevereiro, no Maracanã. Entre as infrações alegadas pela entidade, está o uso de sinalizadores, proibido pelo artigo 12.2.c do Código Disciplinar.

O Fluminense também foi enquadrado no artigo 12, tópicos 12.2.d e 12.2.h, que falam em ordem e segurança nas partidas. O clube carioca foi punido por conta do foguetório que a torcida tricolor promoveu no hotel da LDU na madrugada que antecedeu a partida.

Além disso, o Flu também respondeu por infrações nos artigos 11.2.c e 11.2.f, que citam violações no comportamento desportivo e que possam desacreditar o futebol e a Conmebol. Vale lembrar que o Tricolor fez fortes reclamações contra a arbitragem nos dois jogos da decisão.

Há ainda outras violações sobre lançamento de objetos (12.2.b), solicitação de ativações (artigo 25 do Regulamento de Segurança), linhas telefônicas em instalações de TV (artigo 4.5.5.1 do Manuel de Clubes da Libertadores) e entrada em áreas específicas no âmbito de um jogo, sem autorização (11.2.j).

Eliminado do Campeonato Carioca, o Fluminense terá os próximos dias livres para trabalhar. O time das Laranjeiras só volta a campo na estreia da Libertadores, no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima, no Peru.