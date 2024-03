Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, para abordar o momento do clube carioca e o planejamento para a temporada de 2024. O técnico pediu desculpas pelo tom agressivo após a derrota para o Flamengo, no último sábado, nas semifinais do Estadual, e elogiou o bom relacionamento que tem com a imprensa neste período em que trabalha no Rio.

"Eu gostaria de pedir desculpas pela minha postura agressiva, e pela generalização que eu fiz em relação as críticas após o clássico. Sempre tive uma relação muito boa, desde que cheguei aqui em 2019, no Fluminense, na primeira passagem, e sempre me relacionei bem. Então, cometi um erro e gostaria de dizer que sempre respeitei todos vocês, que são na maioria bem intencionados, e queria agradecer também os torcedores do Fluminense, que são o maior patrimônio do clube, e dizer que estamos trabalhando para mudar a situação que estamos vivendo, porque o que eu mais gosto de fazer é ganhar campeonatos", afirmou.

Em relação ao elenco tricolor, Fernando Diniz abordou as lesões sofridas pelos jogadores neste começo de temporada. O treinador afirmou que elas eram esperadas por conta do começo de ano atípico, já que devido a disputa do Mundial de Clubes, no fim do ano passado, o Fluminense teve menos tempo de pré-temporada que seus adversários, e por conta disso teve que forçar um pouco mais a preparação física.

"As lesões que estamos vivendo são lesões que a gente não tem muito controle. Tirando a questão do Ganso e do Diego Costa, que foram dentro de campo, as outras foram lesões que não tem como controlar. Porém, a gente tem uma fisiologia muito capacitada e que faz um trabalho excelente. A gente faz muito treino tático, os meus times precisam de uma capacitação física muito grande e por conta da temporada passada, por conta do Mundial de Clubes, esse momento de oscilação é normal. A gente focou bastante na Recopa, aceleramos um pouco o processo, por conta desse jogo. Então, acredito que as lesões não estão fora de controle", disse.

Em relação aos objetivos para a temporada, Fernando Diniz elogiou a montagem do elenco tricolor e afirmou que acredita que o Fluminense terá condições de lutar pelos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro.

"A nossa intenção de ter um elenco mais robusto é conseguir brigar por mais títulos. No ano passado, a gente viveu momentos complicados, principalmente nas oitavas de finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Tivemos que colocar à disposição naquele momento muitos meninos. Esse ano temos um elenco mais abastecido, então, a gente consegue ter uma força maior em todas as frentes", contou.