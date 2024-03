Keno sofreu entorse em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Keno sofreu entorse em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/03/2024 16:03

Rio - O atacante Keno, de 34 anos, realizou exames na última quarta-feira para saber a gravidade da lesão no tornozelo esquerdo. O veterano não teve uma ruptura ligamentar na região e sua lesão é considerada de leve para média. As informações são do portal "GE".

O atacante entrou em campo na última partida do Fluminense na temporada, no último sábado, quando o Tricolor empatou com o Flamengo e deu adeus ao sonho do tricampeonato carioca. O próximo jogo do clube das Laranjeiras será contra o Alianza Lima, do Peru, na estreia da Libertadores, no próximo dia 3.

O Fluminense vem sofrendo com muitos problemas físicos neste começo de ano. Além de Keno, o Tricolor corre contra o tempo para recuperar Samuel Xavier, Ganso, Douglas Costa, Marlon e Germán Cano para a estreia da principal competição de clubes da América do Sul.