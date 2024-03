Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Jhon AriasLucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/03/2024 13:00

Rio - Titular da seleção colombiana e ídolo do Fluminense, o meia-atacante Jhon Arias, de 26 anos, vem chamando a atenção do Sevilla. De acordo com informações do jornal "As", o clube demonstrou interesse no colombiano. A contratação seria para o segundo semestre de 2024.

De acordo com informações do portal "GE", o Fluminense não recebeu proposta pelo jogador. O Tricolor tem 50% dos direitos de Arias e deseja que o colombiano continue até o fim do ano. Porém, caso chegue uma proposta que seduza o colombiano e seja considerada boa, o clube carioca poderá liberá-lo para o futebol europeu.

Jhon Arias não deseja atuar em mercados do segundo escalação na Europa. Ele recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, que contratou Nino, e tambem sinalizou negativamente com o interesse de clubes do futebol turco pelo seu futebol.

O meia-atacante chegou ao Fluminense em 2021 e se tornou ídolo do Tricolor. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas pelo clube das Laranjeiras. No total, Arias entrou em campo em 134 partidas, fez 32 gols e deu 35 assistências.