Samuel Xavier em treinamento pelo Fluminense nesta sexta-feira (22)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/03/2024 16:02

Rio - O treinamento do Fluminense desta sexta-feira (22), no CT Carlos Castilho, contou com o retorno de um jogador importante. O lateral-direito Samuel Xavier voltou a treinar com o elenco tricolor e está próximo de retornar ao time do técnico Fernando Diniz.

Samuel Xavier desfalcou o Fluminense nos dois últimos jogos por causa de uma lesão no músculo da panturrilha direita, que sofreu no treino do dia 5 deste mês. Ele havia feito apenas uma partida no ano até então - o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, onde o Tricolor se sagrou campeão após vencer a LDU por 2 a 0.

Esta foi a segunda vez no ano que Samuel Xavier entra no departamento médico tricolor. Antes da lesão na panturrilha direita, o lateral-direito vinha se queixando de dores no joelho direito e não tinha entrado em campo pelo Fluminense na temporada. Com suas ausências, Guga foi o titular da posição.

Agora de volta aos treinamentos, Samuel Xavier deve ser relacionado por Fernando Diniz para o próximo jogo do Fluminense, que é justamente a estreia na Copa Libertadores 2024. O Tricolor enfrentará o Alianza Lima (PER) no dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva.