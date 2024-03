John Kennedy - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/03/2024 12:20 | Atualizado 25/03/2024 12:22

Rio - Autor do gol do título da Libertadores de 2023, o atacante John Kennedy, de 21 anos, talvez seja o jogador do elenco do Fluminense que é visto com potencial maior de evolução. Tratado como uma joia que demorou a se tornar realidade devido a problemas extracampo, o jovem terminou a última temporada como reserva e com um potencial de evolução ainda maior. Porém, o seu início de temporada foi tímido e com apenas um gol feito de pênalti contra o Botafogo. Neste período sem partidas, John Kennedy se prepara para finalmente explodir na temporada.

O jovem foi o atleta do Fluminense que teve menos tempo de férias. Presente no Mundial de Clubes, John Kennedy voltou cedo para a disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23. O atacante chegou a treinar com a equipe tricolor repleta de jovens nos primeiros dias, mas logo viajou para fazer parte do elenco comandado por Ramón Menezes, na Venezuela, e acabou não participando da pré-temporada com os companheiros. Quando retornou, o clube carioca já estava decidindo a Recopa Sul-Americana.

No total, John Kennedy entrou em campo em apenas cinco jogos e fez um gol. Existe a sensação de que o atacante assumirá a titularidade do Fluminense nesta temporada, devido a evolução natural que deverá ter em 2024. Porém, até o momento, suas exibições foram tímidas, assim com as de praticamente todos os jogadores tricolores, a exceção de André e Jhon Arias, convocados para defender suas seleções.

Como o Fluminense acabou eliminado do Campeonato Carioca, John Kennedy terá tempo ao lado do grupo principal tricolor para se preparar física e tecnicamente para a temporada. Expulso na final da Recopa contra a LDU, o jovem está vetado para a estreia da Libertadores contra o Alianza Lima, no Peru. O atacante deverá voltar ao clube carioca no próximo dia 9, contra o Colo-Colo, no Maracanã, pela segunda rodada da competição.