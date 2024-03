Fabrício Bruno sorri em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/03/2024 21:53

"Saio feliz e realizado. Realização de um sonho estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui. Mais importante do que vir é jogar e jogar bem. Então, extremamente feliz e realizado, agradecer a todos aqueles que me deram oportunidade. Seguir trabalhando no meu clube para, se Deus assim permitir, eu estar aqui novamente", disse Fabrício Bruno, na zona mista do Santiago Bernabéu.

O empate desta terça-feira, 26, foi marcado por decisões polêmicas de arbitragem. O lado brasileiro ficou na bronca com os dois pênaltis marcados a favor da Espanha dentro de campo. Na entrevista, Fabrício Bruno disse que não viu infração na primeira penalidade e ressaltou a mentalidade forte do Brasil para superar a situação e buscar o empate.

"A gente reclama tanto no Brasil, mas aqui fora também acontecem erros. Sem VAR, um jogo desse tamanho... Sobre o primeiro pênalti, completamente duvidoso. Revi o lance várias vezes. Na minha visão, não é pênalti. Até ele fica na dúvida, mas tudo bem, faz parte do processo. É isso que eu falo de mentalidade forte. Independente do erro dele, não saímos do jogo, conseguimos buscar o resultado no último minuto", analisou o zagueiro.