Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Staff Images / CBF

Publicado 26/03/2024 22:46

Espanha - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pedirá à Fifa que o VAR seja obrigatório nos jogos entre seleções. A declaração foi dada pelo mandatário nesta terça-feira, 26, após o empate entre Espanha e Brasil por 3 a 3 , marcado por polêmicas de arbitragem.

A partida desta noite não contou com o uso do VAR. De acordo com o Ednaldo, a escolha pelo uso do árbitro de vídeo cabia à Uefa. A entidade, porém, não disponibilizou a tecnologia.

"Acho que o VAR veio para ficar. A CBF coloca VAR na Série A, na B, na C, na D, no feminino, nas divisões de base, e é a confederação no mundo que mais utiliza o VAR. A CBF vai, sim, comunicar para a Fifa, que não só em jogos da seleção brasileira, mas em qualquer jogo que seja data Fifa e que seja amistoso, que tenha obrigatoriedade de utilizar o VAR. Acho que compromete o espetáculo e isso não pode ser assim. Um futebol que é tão avançado na Europa, deixou a desejar em uma partida tão importante. E qualquer que fosse o jogo. Não cabe mais não utilizar o VAR", disse Ednaldo.

"É A Uefa, porque os amistosos de data Fifa são sempre norteados por uma confederação. Se fosse no Brasil, era a Conmebol. Portanto, a CBF vai, sim, colocar para a Fifa que daqui para frente seja obrigatório ter o VAR para jogos de seleções nacionais e Data Fifa", completou.

A seleção brasileira ficou na bronca com a arbitragem por causa dos dois pênaltis marcados para Espanha. A primeira penalidade veio logo nos primeiros minutos da etapa inicial, quando Lamine Yamal caiu após contato com João Gomes. Já a segunda veio na reta final da etapa complementar, quando Carvajal caiu após dividida com Beraldo na área.