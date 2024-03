São Januário é o estádio do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

São Januário é o estádio do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 27/03/2024 10:11 | Atualizado 27/03/2024 10:13

Rio - Sem compromissos até o próximo dia 13, o Vasco está negociando a possibilidade de enfrentar o América-MG, no próximo dia 6, em São Januário, em amistoso preparatório para a disputa do Brasileiro. O Cruz-Maltino estreia na Série A contra o Grêmio, no Rio.

O Coelho também foi eliminado da semifinal do Estadual e ficará em atuar por mais tempo que o Cruz-Maltino. O próximo compromisso do América irá acontecer no próximo dia 17 contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, na estreia pela Série B.

Sem atuar desde o último dia 17, quando perdeu para o Nova Iguaçu, e deu adeus ao Campeonato Carioca, o Vasco vem trabalhando sua forma física. Na última sexta-feira, o Cruz-Maltino goleou o Olaria em um jogo-treino no CT Moacyr Barbosa.