Endrick e Paquetá marcaram em empate da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick e Paquetá marcaram em empate da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/03/2024 08:25

Espanha - O empate entre Brasil e Espanha por 3 a 3, em Madri, vem repercutindo na imprensa espanhola por um motivo curioso. As publicações do país europeu reagiram com estranheza as comemorações dos jogadores brasileiros no confronto diante da Roja. O caráter amistoso do duelo pareceu ter sido ignorado pelos atletas que vestiram verde e amarelo.

"O Brasil se excedeu um pouco na celebração por ser só um gol em um amistoso, não? Vai dar o que falar: a comemoração do Brasil que ninguém entendeu", foram alguns comentários do jornal "AS". O diário "Marca" seguiu um tom semelhante: "Se Brasil comemora como se fosse Copa do Mundo, é por alguma coisa...", afirmou.



Após um ano bem complicado em 2023, quando sofreu três derrotas consecutivas nas Eliminatórias para Colômbia, Uruguai e Argentina, a seleção brasileira iniciou a atual temporada cercada de pressão. Com a negociação frustrada com Carlo Ancelotti e dois amistosos contra seleções de peso na Europa (Inglaterra e Espanha), o começo do trabalho de Dorival Júnior causava receio nos torcedores.



Porém, a equipe pentacampeã teve um desempenho considerado positivo ao vencer a Inglaterra, em Londres, e empatar com a Espanha, em Madri. Na partida contra os espanhóis, os brasileiros reclamaram bastante das duas penalidades marcadas em favor dos europeus. Por conta das condições adversas antes dos amistosos e também pelo andamento do amistoso, os brasileiros extravasaram bastante em campo.