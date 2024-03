Germán Cano em treino - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/03/2024 07:20 | Atualizado 27/03/2024 07:41

Rio - O começo de ano do Fluminense tímido em 2024 se deve a alguns motivos. Um deles é o rendimento tímido de alguns jogadores que foram centrais na temporada passada. Dois deles passaram por problemas físicos e estão de volta ao treinos e podem participar da estreia da edição atual da Libertadores. Samuel Xavier e Germán Cano foram figuras importantes no título inédito de 2023 e não vivem bom momento na atual temporada.

O lateral-direito entrou em campo em apenas uma partida na temporada, contra a LDU, no segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. O jogador, de 34 anos, sentiu dores no joelho e na panturrilha direita. Com Guga como titular, o Fluminense perdeu bastante profundidade pelo lado direito. Na temporada passada, Samuel Xavier foi decisivo no título do Fluminense na Libertadores.



Samuel Xavier Lucas Mercon / Fluminense

Além das ótimas exibições e do seu papel importantíssimo no esquema de Fernando Diniz, o lateral foi figura central na classificação tricolor para as quartas de final ao marcar duas vezes contra o Argentino Juniors, no primeiro mata-mata do clube carioca na competição. De volta aos treinos, o lateral tem boas chances de entrar em campo contra o Alianza Lima, no próximo dia 3, no Peru, pela estreia da Libertadores de 2024.



Principal jogador do Fluminense nas últimas temporadas, Germán Cano tem indiscutível poder de decisão. O atacante foi eleito o Rei da América, balançando as redes em 13 oportunidades, sendo três nas semifinais e uma vez na decisão da competição. Na atual temporada, seu desempenho vem sendo tímido e o ataque tricolor tem sentido.



Até o momento, Cano entrou em campo em sete jogos e fez apenas dois gols. O argentino vem enfrentando dificuldades físicas na temporada. Antes da segunda partida contra o Flamengo, o artilheiro sofreu uma entorse no joelho. Após ficar afastados dos treinos, o ídolo tricolor está de volta e agora vem intensificando seu trabalho físico para estar totalmente pronto para a estreia da Libertadores no próximo dia 3.