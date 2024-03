Lionel Messi, astro do Inter Miami e da seleção da Argentina - Franck Fife / AFP

Lionel Messi, astro do Inter Miami e da seleção da ArgentinaFranck Fife / AFP

Publicado 27/03/2024 09:26

Rio - Um dos principais jogadores da história, Lionel Messi, de 36 anos, está na sua reta final de carreira. Apesar disso, o argentino não tem um planejamento para encerrá-la. O atacante afirmou que tomará sua decisão de pendurar as chuteiras no momento em que sentir que está sem prazer de jogar futebol e que não tem como contribuir para auxiliar seus companheiros na seleção argentina e no Inter Miami.

"Eu sei que, no momento que sentir que não estiver rendendo, que não disfrutar nem estiver ajudando meus companheiros, deixarei (o futebol). Sou muito autocrítico comigo mesmo, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei seguir sempre competindo porque é o que gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero seguir jogando por um tempo mais", afirmou em entrevista ao podcast "Big Time".



Consagrado pelo Barcelona, Lionel Messi viveu um dos seus grandes momentos na carreira nos últimos anos. O argentino conquistou o título da Copa do Mundo. O ídolo afirmou que continua defendendo sua seleção por conta da taça.



"Para nós, para as famílias e para todo o país, ser campeão do mundo foi mágico, ficará na memória por toda a vida. Com certeza teria deixado a seleção se não tivéssemos sido campeões, mas por sorte aconteceu e conseguimos dar outro título para a Argentina", disse.