Richarlison foi convocado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/03/2024 11:10 | Atualizado 27/03/2024 11:21

Rio - O atacante Richarlison voltou a ressaltar a importância dos cuidados com a saúde mental no esporte. Em entrevista ao canal "ESPN", o jogador de 26 anos revelou que pensou em desistir do futebol e da vida após a eliminação na Copa do Mundo de 2022, diante da Croácia, no Catar.

"Eu ia treinar e já queria voltar para casa. Não sabia o que estava dando na minha cabeça. Cheguei a falar com o meu pai que ia desistir. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, estava no meu auge e estava chegando no meu limite. Eu estava numa depressão e querendo desistir", disse.

Richarlison marcou três gols na Copa do Mundo de 2022, incluindo o gol mais bonito da competição — eleito pela Fifa. O jogador, no entanto, não escapou das críticas após a eliminação do Brasil diante da Croácia, nos pênaltis, pelas quartas de final do Mundial.

"Sofri muito ataque depois da Copa e, junto com o problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Depois da Copa parece que desabou tudo. Acho que a psicóloga, querendo ou não, me salvou. Salvou a minha vida. Eu só pensava besteira. Eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte", concluiu.

O problema pessoal citado por Richarlison foi um golpe sofrido pelo empresário Renato Velasco, responsável por controlar suas finanças. O agente é acusado de ficar com uma porcentagem acima do que permite a lei do salário do jogador. Ele nega as acusações.

Richarlison foi convocado pelo técnico Dorival Junior para os amistosos contra a Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madri, mas não foi utilizado. Na temporada 2023/24, o atacante soma 11 gols e três assistências em 26 jogos disputados pelo Tottenham, da Inglaterra.