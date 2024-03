Atacante do Colón sofreu traumatismo craniano após cotovelada - Reprodução

Publicado 27/03/2024 18:29

Argentina - O atacante Javier Toledo, do Colón, da Argentina, levou a pior ao sofrer uma cotovelada na partida contra o Gimnasia y Tiro de Salta, na última segunda-feira (25), pela segunda divisão do Campeonato Argentino. Ele sofreu traumatismo craniano, além de fratura na região da bochecha e uma lesão pulmonar.

Toledo recebeu uma cotovelada do adversário na região da cabeça e do lado esquerdo do rosto. O árbitro da partida não marcou nem falta, para revolta dos jogadores do Colón.

Veja o lance:

Inicialmente, Toledo ainda tentou continuar no jogo, mas desmaiou quando tentava se levantar e precisou de atendimento médico. Ele deixou o gramado com o pescoço imobilizado e foi direto para o hospital.



Após passar 24 horas internado, o jogador argentino recebeu alta do hospital e já está em casa. Porém, a tendência é que ele demore três semanas para voltar a jogar.