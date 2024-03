Jogadores da Seleção comemoram gol de Endrick no Santiago Bernabéu - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 27/03/2024 16:41

INÍCIO DE TRABALHO DE DORIVAL

Em 2023, a seleção foi comandada de forma interina por Ramon Menezes, até então técnico do sub-20, e Fernando Diniz, do Fluminense. A ideia era esperar por Carlo Ancelotti, que acabou optando por permanecer no Real Madrid

Sendo assim, a CBF mirou a contratação de Dorival Júnior e oficializou o acerto em janeiro deste ano . O treinador chegou após trabalhos de destaque no Flamengo, onde conquistou a Libertadores 2022 e a Copa do Brasil 2022, e no São Paulo, onde conquistou a Copa do Brasil 2023.

Este, portanto, é o início de um novo ciclo na seleção brasileira. No entanto, apesar do pouco tempo de Dorival à frente da Canarinho, o trabalho já é bem-visto internamente.

"Muito boa, a gente está muito feliz com o trabalho, muito empolgado, ainda mais quando o resultado vem. Às vezes você joga bem, mas o resultado não vem, fica com a sensação ruim. No primeiro jogo, ganhamos. Agora, empate. Queríamos a ganhar, mas da forma que foi o jogo, o empate foi muito importante para o nosso crescimento. Saímos muito felizes, muito concentrados e ansiosos para voltar", disse Rodrygo, ao SporTV, após o empate com a Espanha.

CONEXÃO COM O TORCEDOR



A primeira coletiva de Dorival Júnior como técnico do Brasil aconteceu no dia 11 de janeiro. Durante a entrevista, ele fez um discurso de união e mostrou que um de seus objetivos era trabalhar para retomar a conexão com os torcedores.

"O futebol brasileiro não pode passar por um momento como o que estamos passando. Estou aqui de coração aberto buscando fazer a minha primeira convocação, que é (chamar) o torcedor brasileiro. Que ele passe a viver um pouco mais a sua Seleção, que ele acredite um pouco mais na sua Seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável e que volte a passar credibilidade. Então, peço de coração, para que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa Seleção, que vivencie a nossa Seleção, como sempre foi", disse Dorival.

Durante esta data Fifa, o pontapé inicial para retomada dessa relação foi dado. Em nota publicada no site oficial nesta quarta-feira, 27, a CBF informou que o empate com a Espanha marcou a maior audiência da Globo (que transmitiu a partida) entre amistosos da Seleção em cinco anos. Além disso, há relatos de torcedores comemorando os gols do Brasil da janela, o que não vinha sendo tão comum desde o fim da Copa do Mundo de 2022.

GRATAS SURPRESAS

Em meio ao processo de renovação para a próxima Copa do Mundo, o Brasil viu gratas surpresas nesta data Fifa. O goleiro Bento, destaque do Athletico, teve grande atuação nos dois jogos. Convocado pela primeira vez, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, manteve o bom nível em solo europeu.

Andreas Pereira, que ficou marcado entre os torcedores do Fla pelo erro na Libertadores 2021, tem jogado bem no Fulham, da Inglaterra, e fez a Seleção melhorar quando entrou no segundo tempo de ambos os jogos. Além deles, claro, vale destaque para Endrick. Grande joia do futebol brasileiro, o atacante de 17 anos marcou o gol da vitória sobre a Inglaterra e o segundo no empate com a Espanha.