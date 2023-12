Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026 - Odd Andersen / AFP

Publicado 29/12/2023 10:20 | Atualizado 29/12/2023 11:12

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato com Carlo Ancelotti, o que atrapalha os planos da CBF para a seleção brasileira. O técnico italiano era dado como certo para assumir o time brasileiro a partir de junho de 2024, mas renovou com o clube espanhol até o meio de 2026.



entidade considerava que tinha garantias pelo acerto, mas só poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro, quando faltariam seis meses para o fim do vínculo do técnico com o Real Madrid.

O presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, já havia confirmado a contratação.

Diante da renovação de Ancelotti, a seleção brasileira vive uma incógnita para o restante do ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Interino e com contrato até junho de 2024, Fernando Diniz pode ser efetivado.



Entretanto, diante do caos administrativo da CBF, que está sem presidente e deve ter eleições no início de 2024, a definição de quem será o novo técnico só deve acontecer ao longo do próximo ano.



Enquanto isso, Diniz seguirá como técnico interino nos amistosos de março, contra Espanha e Inglaterra. Ele tem contrato com o Fluminense, que também passa a viver momentos de tensão diante do risco de perder seu treinador em definitivo.