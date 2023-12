Vini Jr voltou a treinar com bola no Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Vini Jr voltou a treinar com bola no Real MadridDivulgação/Real Madrid

Publicado 29/12/2023 18:30

Rio - O Real Madrid retomou as atividades após o período de folga do Natal com uma boa notícia. O atacante Vini Jr se recuperou de uma lesão muscular e voltou a treinar com bola. O jogador, de 23 anos, foi a campo nesta sexta-feira (29), e participou da atividade com o grupo.

Vini Jr se recupera de uma lesão muscular sofrida no dia 16 de novembro. Na ocasião, o atacante atuava pelo Brasil na derrota diante da Colômbia por 2 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A última partida pelo Real Madrid foi no dia 11 do mesmo mês.

A previsão inicial para voltar a jogar era fevereiro de 2024. A ideia do Real Madrid era recuperar o jogador para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Além de Vini Jr, outros dois jogadores também retornaram antes do prazo: o lateral Carvajal e o volante Camavinga.

Líder do Campeonato Espanhol com 45 pontos, o Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 15h15 (de Brasília), contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu.