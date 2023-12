Com 13 gols em 26 jogos, João Pedro vive seu ano mais goleador da carreira - Justin Tallis / AFP

Publicado 29/12/2023 19:00

Inglaterra - O atacante João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, tende a despertar interesse de gigantes do futebol europeu em 2024. O técnico do clube inglês prevê forte assédio sobre o artilheiro brasileiro após o bom início de temporada 2023/24.

João Pedro foi determinante na vitória do Brighton sobre o Tottenham por 4 a 2, nesta última quinta-feira (28), com dois gols do brasileiro. O técnico Roberto De Zerbi rasgou elogios ao ex-jogador do Fluminense e admitiu que será difícil mantê-lo na próxima temporada.

"Ele foi o melhor em campo. Ele fez outro jogo incrível. Eu estou realmente satisfeito com seu crescimento na atitude e na força mental. Na fase defensiva, ele defendeu como um zagueiro central por 90 minutos", comentou o treinador.

Além dos dois gols na vitória sobre o Tottenham, João Pedro também deu uma assistência. Na temporada 2023/24, ele marcou 13 vezes. De Zerbi enxerga o jovem cada vez mais pronto para brilhar ainda mais no futebol europeu.

"Ele está tornando-se em um jogador de alto nível. Espero trabalhar com ele no ano que vem, mas vai ser difícil", afirmou.

Revelado no Fluminense, João Pedro chegou ao Brighton na atual temporada após ser contratado por 30 milhões de libras (cerca de R$ 188 milhões na cotação da época) junto ao Watford. Com 13 gols em 26 jogos, o brasileiro vive seu ano mais goleador da carreira.