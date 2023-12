Michael Schumacher sofreu acidente grave em 2013 - Reprodução

29/12/2023

Rio - No dia 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em Méribel, na França, que mudou a sua vida. Há dez anos, o estado de saúde do ex-piloto alemão heptacampeão da Fórmula 1 é mantido em sigilo pela família.

Michael Schumacher sofreu um trauma ao bater com a cabeça enquanto esquiava nos Alpes Franceses. O heptacampeão foi levado de helicóptero para um hospital que ficava a 17km da estação de esqui. O alemão foi diagnosticado com graves lesões na cabeça.

O heptacampeão foi transferido para um hospital em Grenoble, na França, onde foi operado. Schumacher sofreu grave traumatismo, hematomas intracranianos e um edema difuso. O heptacampeão foi mantido em coma induzido até junho de 2014.

No dia 16 de junho de 2014, Michael Schumacher deu entrada em um hospital de Lausanne, na Suíça. Após três meses no hospital suíço, voltou para sua mansão em Gland, na Suíça, para seguir com o tratamento em casa. Desde então, são anos de sigilo.

Além da família de Michael Schumacher, poucas pessoas possuem autorização para realizar visitas. Jean Todt, ex-diretor da Ferrari e ex-presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), é uma das pessoas com acesso ao ex-piloto alemão.

Jean Todt tem uma longa relação com Michael Schumacher. Ele foi diretor esportivo da Ferrari no período em que o alemão conquistou cinco dos seus sete títulos da carreira, entre 2000 e 2004. Schumi conquistou outros dois títulos com a Benetton em 1994 e 1995.

Em 2021, a família autorizou o lançamento de uma série documentário sobre a vida de Michael Schumacher. A produção contou com a participação da esposa Corinna e do filho Mick Schumacher, que na época corria pela Haas na Fórmula 1. Atualmente, o jovem piloto é reserva da Mercedes, onde Schumi aposentou em 2012.

Michael Schumacher é o maior campeão da Fórmula 1 com sete títulos, empatado com Lewis Hamilton. O ex-piloto alemão ainda detém recorde de mais voltas rápidas em corridas. Outras marcas foram superadas pelo britânico da Mercedes, como mais vitórias, mais poles positions e mais pódios.