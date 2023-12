Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026 - Odd Andersen / AFP

Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026Odd Andersen / AFP

Publicado 29/12/2023 14:25 | Atualizado 29/12/2023 14:33

"Acho que somente um maluco como eu pode deixar o Real Madrid sem que o clube queira. Eu saí mesmo quando eles queriam que eu ficasse. Brasil? Estou certo que ao primeiro sinal de Florentino, Ancelotti ficará", declarou Mourinho, em entrevista à emissora 'RAI1', da Itália, em novembro.

Enquanto o Real Madrid acertou a permanência de Ancelotti, a seleção brasileira ficou sem treinador para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, já havia, inclusive, confirmado a contratação do italiano

A CBF considerava que tinha algumas garantias pelo 'sim' do treinador italiano, mas só poderia assinar um pré-contrato em janeiro, quando faltariam seis meses para o fim do vínculo de Ancelotti com o Real Madrid.

Agora, a entidade precisará avaliar a situação e tomar uma decisão quanto ao comando da seleção brasileira. O técnico interino Fernando Diniz tem contrato até junho de 2024, e pode vir a ser efetivado.