Jack Grealish estava em campo pelo Manchester City enquanto ladrões roubavam a casa - Paul Ellis / AFP

Publicado 29/12/2023 12:07 | Atualizado 29/12/2023 14:10

Ladrões invadiram a casa de Jack Grealish, jogador do Manchester City, e roubaram cerca de 1 milhão de libras (mais de R$ 6 milhões) em joias, enquanto ele estava em campo na vitória sobre o Everton por 3 a 1, pelo Campeonato Inglês. De acordo com o jornal inglês 'The Sun', dez pessoas estavam na mansão durante a ação dos bandidos.



Os familiares de Grealish assistiam à partida quando ouviram barulho no andar de cima, assim como latidos dos cães no quintal. A companheira do jogador do City, assim como pais, avós e irmãos não tiveram contato com os ladrões e chamaram a polícia.



Até mesmo um helicóptero foi utilizado na busca pelos ladrões nas redondezas, mas eles conseguiram fugir, levando as joias.



"A família está realmente abalada", disse um vizinho da casa ao 'The Sun'.



Grealish disputava a primeira partida desde o título do Mundial de Clubes, na goleada por 4 a 0 sobre o Fluminense. O jogador do Manchester City, inclusive, envolveu-se em uma confusão com Martinelli e Felipe Melo após a final, com troca de empurrões.



Os tricolores alegaram que Grealish provocou e gritou olé, o que ele nega.