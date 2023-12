Malcom e Neymar são jogadores do Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 29/12/2023 17:51

Arábia Saudita - A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou, nesta sexta-feira (29), o aumento do limite de estrangeiros por time a partir de 2024/25. Com isso, a partir da próxima temporada, cada time poderá inscrever até dez jogadores não sauditas e, entre eles, apenas oito poderão ser relacionados por partida.

A mudança vinha sendo estudada desde o início da atual temporada, com o forte investimento feito pelo governo saudita nos quatro maiores clubes do país. A ampliação do limite tem o objetivo de fortalecer as equipes e deve movimentar ainda mais o mercado internacional. O teto anterior era de oito estrangeiros por time.

Algumas regras foram estabelecidas pela Federação, por causa do aumento:

. Poderão ser inscritos oito jogadores não sauditas sem limite de idade;

. Dois jogadores não sauditas nascidos a partir de 2003, com o objetivo de ampliar o investimento de talentos nos clubes;

. Cada clube continua a ter o direito de inscrever um jogador profissional (nascido na Arábia Saudita), que deverá ter nascido a partir de 1998.

Com o limite de oito estrangeiros por time, a Arábia Saudita foi o segundo país que mais investiu na última janela de transferências. O mercado será aberto novamente em janeiro, por um mês, para movimentações durante a temporada. O novo limite passará a valer somente a partir de julho de 2024.