Vitor Roque teve o primeiro contato com o técnico Xavi Hernández nesta sexta-feira (29)Divulgação / Barcelona

Publicado 29/12/2023 19:50

Espanha - O atacante brasileiro Vitor Roque vive a expectativa de estrear pelo Barcelona. O jovem chegou recentemente ao clube catalão e não escondeu o desejo de atuar ao lado de Robert Lewandowski. O craque polonês tem sido alvo de críticas, mas recebeu o carinho do brasileiro.

"Todos são muito bons, mas tenho muita vontade de jogar com Lewandowski. E, claro, com Raphinha também. Vou realizar um sonho", declarou Vitor Roque, em entrevista para o site oficial do Barcelona.



Desde o início das tratativas, a imprensa espanhola noticiava que o interesse do Barcelona em Vitor Roque era para que fosse contratado como sucessor do centroavante polonês. Lewandowski, de 35 anos, não é visto como inquestionável e o ataque tem sido um dos setores mais cobrados pela torcida.

Apesar das críticas, a imprensa catalã afirma que a chegada de Vitor Roque ainda não é uma ameaça à posição de Lewandowski. O jovem brasileiro já conheceu as instalações do clube catalão e teve o primeiro contato com o técnico Xavi Hernández nesta sexta-feira (29). O jogador não tem previsão para estrear.