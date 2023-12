Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2023 - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 29/12/2023 11:38

o jogador de 34 anos ainda busca um acerto para continuar no Rubro-Negro. Flamengo e Everton Ribeiro seguem sem acordo para a renovação de contrato, que termina no domingo (31). A negociação entrou em um impasse , mas

O principal ponto de discordância é em relação ao tempo de contrato. Segundo o site 'ge', o Flamengo quer renovar por apenas mais um ano, até o fim de 2024, e está irredutível nesse ponto. Já Everton Ribeiro gostaria de assinar por duas temporadas.



A diretoria rubro-negra também não abre mão de não dar aumento salarial ao experiente jogador, que ao longo de 2023 ficou na reserva e não teve grande desempenho.



Diante da situação, Everton Ribeiro ficará livre a partir de 1 de janeiro, mas, num primeiro momento, não pretende abrir negociações com outros clubes até que tenha um fim a negociação pela renovação.



O meia é o jogador do atual elenco há mais tempo no Rubro-Negro. Ele chegou em 2017 e soma 394 partidas, com duas Libertadores e dois Brasileirões conquistados, assim como duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, além de três Campeonatos Cariocas.