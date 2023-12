Banco BRB passará a ocupar a omoplata da camisa, enquanto a PixBet terá destaque como patrocinadora master - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/12/2023 12:38

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite de quinta-feira (28), por unanimidade, a troca do patrocinador master. A empresa de apostas esportivas PixBet ocupará a parte principal da camisa rubro-negra, local que era destinado ao Banco BRB. O novo patrocínio master, de acordo com o 'ge', renderá ao clube carioca R$ 170 milhões por dois anos de contrato, sendo um sinal de R$ 20 milhões e mais cinco parcelas de R$ 30 milhões.