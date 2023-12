Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026 - AFP

Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026AFP

Publicado 29/12/2023 15:07

Espanha - O italiano Carlo Ancelotti renovou contrato com o Real Madrid até junho de 2026 , mas isso não significa que o clube espanhol o queira como treinador durante todo este período. Há uma cláusula no novo vínculo que o permite atuar em outras funções - como, por exemplo, diretor de futebol. A informação é do jornal 'The Athletic'.





O técnico italiano era, inclusive, dado como certo pela CBF para assumir a seleção brasileira no próximo ano. A diretoria do Real Madrid considera Ancelotti uma peça-chave para o clube e deseja a permanência independentemente da função. A maior parte da comissão técnica também teve vínculo renovado, mas alguns preparadores físicos ainda não possuem a definição se seguirão após junho de 2024.O técnico italiano era, inclusive, dado como certo pela CBF para assumir a seleção brasileira no próximo ano. O acerto era defendido desde a metade de 2023 por Ednaldo Rodrigues , presidente da entidade à época e atualmente destituído do cargo. Segundo o dirigente, o italiano aceitou comandar o Brasil após o término do contrato com o Real Madrid.

Legalmente, o italiano não pode assinar nenhum contrato até seis meses antes do fim de tal vínculo. Porém, a CBF entendia ter garantias do negócio com Ancelotti.