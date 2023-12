Carlo Ancelotti - Franck Fife / AFP

Carlo AncelottiFranck Fife / AFP

Publicado 30/12/2023 18:33

Espanha - Carlo Ancelotti não escondeu a felicidade por ter renovado o contrato com o Real Madrid . Em entrevista à "Real Madrid TV", o italiano destacou que o dia ficará marcado e ressaltou que o clube merengue é uma família para ele.

"É um dia muito feliz. Estou muito feliz por continuar sonhando neste clube, com esses torcedores e esses jogadores. É um dia que tenho que marcar no calendário porque é um dia feliz", disse Ancelotti.

"O Real Madrid é, acima de tudo, uma família para mim. O ambiente que este clube gera à sua volta é muito familiar, a começar pelo presidente. Cada um de nós traz à tona o que há de melhor porque trabalhamos em ambiente familiar", afirmou.

O antigo contrato era até junho de 2024. Com o novo acordo, o vínculo de Ancelotti com o Real Madrid passa a ser válido até o dia 30 de junho de 2026.

"Renovei porque a equipe teve sucesso nos últimos anos e este ano também está tendo sucesso. O clube vê que existe um bom ambiente entre nós e isso é muito importante porque sem uma boa relação entre o treinador e os jogadores o clube não pode ter sucesso. Obviamente agradeço ao clube pela renovação, mas também aos jogadores, que mostram uma atitude extraordinária", contou Ancelotti.

Cabe mencionar que a renovação frustra os planos da CBF. Isso porque o técnico italiano era dado como certo para assumir a seleção brasileira a partir de junho de 2024. O presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, inclusive, já havia confirmado a contratação

Veja mais declarações de Carlo Ancelotti:

Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid Oscar del Pozo/ AFP

FUTURO DO REAL MADRID

"Este clube tem futuro. O passado já está escrito e estamos escrevendo o presente. Acima de tudo, tem futuro com um plantel muito jovem e jogadores muito talentosos. O futuro deste clube será de sucesso, como foi o passado e como é o presente. Com a geração de novos jogadores que estão surgindo, o futuro do Real Madrid será de muito sucesso".

PRESIDENTE FLORENTINO PÉREZ

"Considero-o um homem de família e um homem que no futebol conseguiu o que ninguém conseguiu. Continua a manter uma motivação muito forte porque é o primeiro torcedor deste clube. Era desde pequeno e isso permite que ele tenha um amor especial por esta camisa. Ele mantém o clube no topo. O que ele fez nos últimos 20 anos é muito importante para o Real Madrid, como foi o Santiago Bernabéu na década de 1950".

MENSAGEM AOS TORCEDORES

"Desejo a todos os adeptos do Real Madrid um feliz 2024. Faremos isso juntos e juntos tentaremos alcançar o máximo possível".