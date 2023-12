Gibbs-White comemora gol que garantiu a vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester United - Foto: Darren Staples / AFP

Gibbs-White comemora gol que garantiu a vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester UnitedFoto: Darren Staples / AFP

Publicado 30/12/2023 16:36 | Atualizado 30/12/2023 16:42

Inglaterra - Neste sábado, 30, o Nottingham Forest venceu o Manchester United por 2 a 1 em The City Ground, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Nicolás Domínguez e Gibbs-White fizeram os gols da vitória do time da casa. Já Rashford marcou o único gols dos Red Devils na partida.

Com o resultado, o United chegou à quinta derrota em oito partidas disputadas em dezembro. Nos demais jogos no mês, o time somou duas vitórias e um empate.

Também em dezembro, a equipe de Manchester perdeu para o Bayern de Munique dentro de casa e acabou não só eliminada da Liga dos Campeões como também sequer ficou com a vaga para disputar o playoff da Liga Europa.

SITUAÇÃO DOS TIMES NA TABELA

O Manchester United aparece na sétima colocação e segue com 31 pontos - a distância para o G4, hoje, é de nove. Já o Nottingham Forest chegou aos 20 pontos e está na 15ª posição da tabela.

AGENDA

O Nottingham Forest volta a campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Blackpool. Já o Manchester United tem compromisso um dia depois, às 17h15 (de Brasília), contra o Wigan. Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.