Momento em que Douglas Luiz cobra o pênalti e garante a vitória do Aston VillaFoto: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 30/12/2023 14:45

Inglaterra - Douglas Luiz foi fundamental para a vitória do Aston Villa sobre o Burnley no Villa Park, neste sábado, 30, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro marcou de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo e selou o triunfo do time de Birmingham por 3 a 2.

Os demais gols do Aston Villa foram marcados por Bailey e Diaby. Já Zeki Amdouni e Lyle Foster fizeram pelo lado do Burnley, que jogou com um homem a menos desde os 11 minutos da etapa complementar, quando Sander Berge foi expulso.

Com o resultado, a equipe de Birmingham chegou aos 42 pontos e dorme na vice-liderança da Premier League. O Arsenal ainda joga na rodada e pode saltar para a primeira colocação se vencer o Fulham. A partida dos Gunners acontece neste domingo, às 11h (de Brasília).

O Burnley, por sua vez, vive uma situação completamente diferente. Os Clarets somam apenas 11 pontos e estão na penúltima colocação do campeonato.

AGENDA

O Aston Villa volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Middlesbrough. Já o Burnley encaram o Tottenham na sexta, às 17h (de Brasília). Ambos os jogos são válidos pela terceira fase da Copa da Inglaterra.