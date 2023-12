Cristiano Ronaldo em campo durante jogo do Al-Nassr - Foto: Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo em campo durante jogo do Al-NassrFoto: Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 30/12/2023 19:38

Arábia Saudita - Neste sábado, 30, Cristiano Ronaldo marcou o último gol da vitória do Al-Nassr sobre Al-Taawon por 4 a 1, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. O tento também foi o 54º do craque português em 2023. Com o número, ele foi isoladamente o maior artilheiro do mundo neste ano.

VEJA O RANKING DOS GOLEADORES EM 2023

1) Cristiano Ronaldo: 54 gols - Portugal e Al-Nassr.

2) Mbappé: 52 gols - França e PSG / Harry Kane: 52 gols - Inglaterra, Tottenham e Bayern de Munique.

4) Haaland: 50 gols - Noruega e Manchester City.

5) Germán Cano: 40 gols - Fluminense / Denis Bouanga: 40 gols - Gabão e LAFC / Lukaku: 40 gols - Bélgica, Inter de Milão e Roma.