Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023Thais Magalhães/CBF

Publicado 30/12/2023 14:17

Rio - A novela pela renovação de Everton Ribeiro com o Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com o "ge", o meia, que antes queria prolongar seu vínculo por mais dois anos, decidiu flexibilizar para um ano com possível renovação por mais um, em caso de atingir algumas metas. Ele aguarda resposta do clube, que já deixou claro que quer ter o camisa 7 por apenas mais um ano.



O novo contrato de Ribeiro seria parecido com o de David Luiz. Ao renovar no fim de 2022, o zagueiro assinou um vínculo que previa uma ampliação automática por mais um ano, caso ele disputasse 20 jogos com 45 minutos em campo. Por isso, o camisa 23 ficará no clube carioca até o fim de 2024.



Como seu contrato chega ao fim neste domingo (31), Everton Ribeiro ficará livre a partir de segunda (1), mas, num primeiro momento, não pretende abrir negociações com outros clubes até que tenha um fim a negociação pela renovação.



O meia é o jogador do atual elenco há mais tempo no Rubro-Negro. Ele chegou em 2017 e soma 394 partidas, com duas Libertadores e dois Brasileirões conquistados, assim como duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, além de três Campeonatos Cariocas.