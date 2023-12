Juninho Capixaba, lateral do Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Publicado 30/12/2023 11:16

Rio - Além de Léo Ortiz, o Flamengo tenta a contratação de mais um jogador do Red Bull Bragantino. De acordo com o site "ge", o Rubro-Negro sinalizou interesse no lateral-esquerdo Juninho Capixaba e se mostrou disposto a envolver Matheuzinho na negociação.

O Bragantino busca um lateral-direito no mercado, e o Fla não se opôs em liberar o camisa 34. Outro jogador que pode aparecer na composição do negócio é o atacante André, de 21 anos, que está emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal.

Apesar do sinal positivo do Flamengo, a participação de Matheuzinho na transação ainda é incerta. O jogador tem o desejo de permanecer no time carioca em 2024 e só toparia sair pelo sonho de jogar na Europa.

Ao todo, o Flamengo sinalizou que pretende pagar até 12 milhões de euros (R$ 64,2 milhões) ao Bragantino para ter Léo Ortiz e Capixaba. A primeira oferta pelo zagueiro, de 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões), foi recusada, mas o Rubro-Negro subiu os valores para 6 milhões de euros (R$ 32 milhões).

A primeira opção do Flamengo para reforçar a lateral esquerda foi Matías Viña. No entanto, a Roma fez jogo duro na negociação pelo uruguaio e o clube carioca decidiu partir para Juninho Capixaba.