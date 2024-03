Dorival fez seu primeiro jogo sob o comando da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival fez seu primeiro jogo sob o comando da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/03/2024 19:31 | Atualizado 23/03/2024 19:40

Inglaterra - Na estreia de Dorival Júnior pela Seleção, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em amistoso internacional, em Wembley . O triunfo foi comemorado pelo novo comandante da seleção canarinho, que acabou com um jejum de quatro jogos sem vencer da equipe e colocou o técnico em uma lista seleta de treinadores brasileiros que venceram no histórico estádio inglês, ao lado de Telê Santana e Zagallo.

"Realmente é um momento especial, sim. Acho que poucas foram as vezes que a Seleção, estando em campos ingleses, acabou vencendo. Isso tem que ter um significado pelo momento. Não podemos perder o principal, que é apenas início de trabalho. Não pode ser um balizador desse momento. Temos que ter consciência que muito temos que fazer, coisas importantes para corrigir e buscar um melhor equilíbrio.", analisou Dorival.

Autor do único gol da partida, Endrick marcou pela primeira vez com a camisa da Seleção e foi bastante elogiado por Dorival.

"É um jogador que é protagonista na sua equipe, é diferenciado com a sua idade. Se ele está ali é para isso, para ser usado. (...) O tempo vai mostrar quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar a postura que vem tendo, com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade com o garoto, está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua formação."



"Tem sido um jogador de destaque e foi no último Brasileiro, onde merecidamente foi campeão. Ele com a sua equipe. É um garoto que realmente mostra qualidade diferenciada para um jovem, para um atacante que apresenta algumas características interessantes e diferentes dos jovens. Torço para que ele não mude a forma de ser. Tem uma base familiar que nos passa a impressão de dar sustentação importante.", concluiu o treinador.

O Brasil volta a campo na terça-feira (26), quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Confira outras respostas de Dorival Júnior

Estreantes



"De um modo geral, se vocês observarem quando da convocação do Rafael, fui questionado, havia pontuado que ele tinha ficado 33 partidas sem sofrer gol, o que nos fez acreditar que aquele era o momento dele. É um fator importante, precisa se repetir. Muitas coisas precisam acontecer. É oportunidade de alguns outros aparecerem. Talvez tenha sido o maior ganho: mostrarmos que temos um contexto um pouco maior que possam estar vestindo a camisa da Seleção. Confio muito nos garotos, espero ainda muito mais da equipe, mas tenho certeza que nos dá uma mostra do que fazer para frente."



Peso do resultado

"Eu fico muito feliz porque enfrentamos uma melhores equipes, tem uma consistência e padrão definidos, jogadores de alto nível no meio e ataque. São incisivos em momentos oportunos, saem muito bem de marcações agressivas e tivemos uma série de coisas positivas. Não vamos abrir mão de atacarmos, é a essência do futebol brasileiro. Por isso que espero que continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo e melhorando. Mas com noção que é apenas uma partida nesse processo até a Copa do Mundo."

Substituições

"Seria o momento adequado (a mudança). Tendo um atacante desse nível, por que não colocar? O Rodrygo foi fundamental, o Bruno (Guimarães) fez uma partida excelente, mas alteramos para ter mais força. Quando isso aconteceu, tivemos uma puxada forte, a Inglaterra tentou pelos flancos, onde talvez tenha conseguido algo, pela velocidade de movimento, coisas bem treinadas."