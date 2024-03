Último trabalho de Eriksson foi como diretor esportivo do Karlstad, da Suécia - AFP

Publicado 23/03/2024 17:30

Inglaterra - O sueco Sven-Goran Eriksson realizou seu sonho de comandar o Liverpool neste sábado. O ex-treinador, que enfrenta um câncer terminal, esteve a beira do campo comandando os Reds, em jogo beneficiente de lendas do clube inglês contra o Ajax, em Anfield.



O convite surgiu do atual treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, que tomou a atitude, após ouvir que o sueco, que revelou ter câncer terminal e no máximo mais um ano de vida, sonhava em comandar o clube inglês, algo que ele não conseguiu durante sua carreira.



"Ouvi sobre a admiração e amor pelo Liverpool e que ele (Eriksson) foi um torcedor por toda a vida. Ele é muito bem-vindo para vir aqui e ocupar no meu lugar no meu escritório e fazer o meu trabalho por um dia, se quiser. Isso não é problema. Ele pode vir e passar algumas horas maravilhosas aqui, tenho certeza", afirmou Klopp ao jornal 'The Guardian'.



Ao entrar em campo, Eriksson foi aplaudido de pé pelos presentes no estádio do Liverpool.