Germán Cano pode igualar seu pior início de temporada, caso não marque na próxima partida do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense FC

Publicado 23/03/2024 15:30

Rio - Para quem está acostumado a ver Germán Cano marcar de forma constante, seu início de temporada estranha. O atacante, de 36 anos, possui apenas dois gols, desde que retornou de férias junto com o elenco principal do Fluminense. Além da pouca quantidade de bolas na rede, o argentino tem sido discreto em todas as suas participações.



Nos seus dois primeiros jogos, foram dois gols, e a expectativa de que o camisa 14 iria começar o ano com tudo em busca dos 40 tentos pela terceira temporada consecutiva. No entanto, desde então, são cinco partidas sem marcar para ele.

Caso não marque na estreia do Fluminense, contra o Alianza Lima, no dia 3 de abril, pela Libertadores, Cano vai igualar seu pior início de temporada, desde que desembarcou no Brasil. Há dois anos, em seu primeiro ano pelo Tricolor, o argentino também havia marcado duas vezes em oito jogos. No entanto, naquele momento ele era reserva para Fred, só se tornando titular pouco tempo depois devido a uma lesão do ídolo do clube. A partir desse momento, o camisa 14 deslanchou e teve sua temporada mais artilheira na carreira com 44 gols.



Uma possível explicação para isso pode estar no fato do Fluminense viver uma péssima fase física e técnica, já que precisou acelerar a preparação para a Recopa, após retorno tardio das férias, devido a participação no Mundial de Clubes.



Em 2024, Cano só deu sete finalizações no gol, sendo que por três jogos consecutivos o atacante não concluiu nenhum chute no alvo. O número é muito pouco para um atacante do calibre do camisa 14. Seu maior jejum pelo Tricolor ocorreu no ano passado, quando ficou sete jogos sem marcar.

Inícios de temporada de Germán Cano, desde que chegou ao Brasil

2024 - 7 jogos, 2 gols

2023 - 8 jogos, 8 gols

2022 - 8 jogos, 2 gols

2021 - 8 jogos, 6 gols

2020 - 8 jogos, 4 gols